Sos per queste due dolcissime cagnoline trovate il 2 novembre a Ferrazzano. Solo due meticci, femmine. Chi le ha salvate non può tenerle perché possiede già altri cani, e quindi rischiano di andare in canile.

Hanno già fatto la puntura anti-zecche e anti-pulci e ora aspettano solo un padrone che possa riempirle di coccole e tanto amore. Chi è interessato può chiamare il numero 339.2362645