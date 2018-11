Donzella bis, Bucci attacca Battista: “Sembra don Abbondio, patetico”

Sulla scelta della donzella per l’uscita invernale dei Misteri interviene anche il consigliere Lello Bucci (Pd) il quale attacca il sindaco e il suo “incomprensibile atteggiamento” rispetto a una vicenda che sta tenendo banco da giorni.

A detta di Bucci Chiara Rossi “è assolutamente estranea al contesto cittadino di Campobasso al contrario della bellissima ed elegante italo-egiziana Sarah Khalaf che vive stabilmente nella nostra città” e che – lo sa bene chi sta seguendo la polemica – è stata spodestata all’ultimo momento dalla romana Rossi la cui madre è di origini altomolisane.

La difesa della donzella di giugno da parte del consigliere arriva anche a seguito della maleducazione mostrata nei suoi riguardi: Sarah, infatti, ha appreso che non sarebbe stata confermata anche per la sfilata di domenica solo sabato scorso quando è stata invitata a salire sul palco Chiara al posto suo.

“Quello che lascia perplessi – scrive oggi Bucci – è l’atteggiamento del sindaco Battista che, pur non essendo titolato a selezionare la donzella nulla ha detto riguardo alla scelta di affidare un ruolo così importante nella manifestazione simbolo della città ad una persona che forse prima di adesso non aveva mai conosciuto Campobasso. Il sindaco avrebbe dovuto imporre la sua autorità di primo cittadino, invece è rimasto sordo ai tanti campobassani che avrebbero giustamente voluto una bellezza locale in un ruolo chiave della manifestazione. Il trincerarsi dietro un patetico ‘non lo decido io’, sa tanto di Don Abbondio. Il sindaco dovrebbe quanto meno chiedere scusa alla educatissima Sarah Khalef e fare un grandissimo mea culpa”.

Bucci non sarà sul balcone del Municipio per la tradizionale benedizione del vescovo “e spero che anche altri consiglieri comunali facciano lo stesso. Meglio partecipare in mezzo alla gente!”.