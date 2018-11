In giro tra gli scaffali di un centro commerciale ad osservare prodotti come se fosse una normale acquirente. In realtà, studiava la sua ‘preda’. Probabilmente l’aveva puntata dopo aver visto la borsa in bella vista, obiettivo appetibile per un furto ‘facile facile’.

Quindi, ha iniziato a seguire la signora aggirandosi tra pacchi di pasta e bottiglie di olio, confondendosi tra le altre persone che in quel momento erano al supermercato a fare la spesa. Poi approfittando della distrazione della donna, impegnata con un po’ di difficoltà a prendere dei prodotti da uno scaffale piuttosto alto e visto che in quel momento non passava nessuno nella corsia, si è avvicinata carrello dove era appesa la borsa con un velocissimo gesto. Piuttosto ricco il bottino: nel portafoglio c’erano 500 euro.

Con queste modalità ha agito parecchie volte. Fino a quando è stata incastrata dalla Squadra Mobile di Campobasso. È una 53enne residente in un comune della provincia di Campobasso, D.B.M. le sue iniziali.

La Polizia si è messa sulle sue tracce dopo il furto avvenuto lo scorso 29 giugno in un noto supermercato del capoluogo. La ladra era stata ripresa dal sistema di telecamere interno all’ipermercato. Dopo aver capito chi fosse, gli uomini della Mobile hanno avuto conferma dei loro sospetti da una successiva perquisizione in casa della 53enne su delega della Procura della Repubblica di Campobasso. Nella sua abitazione sono state ritrovate proprio le scarpe (individuate grazie alle videocamere) che la borseggiatrice indossava al momento del furto e la borsa portata via alla sua vittima. D.B.M., un volto già noto alle forse dell’ordine, è stata denunciata.

Ma potrebbero essere altre persone ad essere finite nella rete della donna. Per questo ma anche per far comprendere le tecniche che i borseggiatori utilizzano nel sottrarre alle loro vittime denaro e altri oggetti di valore la Polizia ha deciso di divulgare il video in cui è possibile osservare le modalità con cui la borseggiatrice ha agito. L’obiettivo, si legge in una nota, “è sensibilizzare i cittadini apprezzare le opportune cautele per evitare borseggi, prestando attenzione ai vicini. In alcuni casi infatti i borseggiatori si presentano proprio come persone distinte dei modi gentili che approfittano della distrazione della buona fede delle loro vittime per mettere a segno il loro disegno criminoso”.

In questo caso ad esempio si potrebbe cominciare ad evitare i furti evitando di lasciare la borsa appesa al carrello quando si va al supermercato perché facile obiettivo di lesti borseggiatori.