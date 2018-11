Distinto e ben vestito, mette a segno un colpo in un fruttivendolo

Era già accaduto la settimana scorsa a Campomarino, durante il mercato: nel negozio di piante e fiori in via Favorita un uomo, vestito bene e con una parlantina affabile, aveva sottratto il borsello della proprietaria dopo essere entrato con una scusa. In quell’occasione aveva usato, secondo il racconto della donna, uno spray anestetizzante.

Ieri mattina un episodio simile è accaduto anche a Termoli, stavolta in un fruttivendolo del centro. Un uomo, la cui descrizione coincide con quella del ladro di Campomarino, è entrato dichiarando di essere il parente di un medico e si è fermato a fare due chiacchiere con la titolare, rimasta sorpresa ma affatto diffidente, visto il modo di presentarsi del personaggio: educato, gentile e distinto.

L’uomo si è seduto qualche minuto con un pretesto, e ne ha approfittato per sottrarre dalla borsa della signora il portafogli, che conteneva documenti personali e qualche spicciolo. Un bottino misero per un furto che ha lasciato però grande amarezza e rabbia.

La titolare si è accorta dell’accaduto poco dopo, e ha chiamato le forze dell’ordine che l’hanno invitata a recarsi in ufficio per una denuncia formale. La descrizione dell’uomo è simile a quella fornita dalla sua collega pochi giorni fa: circa 40 anni, alto, modi distinti, parlantina sciolta e socievole. Potrebbe dunque trattarsi della stessa persona.