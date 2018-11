Amara scoperta questa mattina, mercoledì 7 novembre, per i residenti di San Pietro, zona alla periferia nord della città. I numerosi automobilisti che transitano nel quartiere, infatti, hanno trovato le transenne ed i cartelli di divieto alla rotonda di via Arno, intersezione via Sangro e nel tratto finale che incontra via Asia.

Centinaia di metri chiusi al traffico da oggi e fine al termine lavori per ‘Lavori di demolizione cordolo in cls Viadotto Rio Vivo’ come riporta l’ordinanza numero 261 del 3 novembre apposta sulla griglia di divieto di transito.

I disagi si sono fatti subito sentire ed i residenti lamentano il “mancato avviso preventivo di inizio lavori” e l’assenza di cartellonistica che indichi il cantiere prima di arrivare alla rotonda di via Arno: “Sarebbe stata utile un’indicazione già su Via Tevere così da evitare di percorrere tutta quella strada per poi rigirarsi”.