Corso di teatro con il maestro Ugo Ciarfeo, iscrizioni aperte fino al 30 novembre

Sono aperte le iscrizioni per il corso di teatro, gratuito, dell’associazione Laltrotheatro: c’è tempo fino al 30 novembre.

Laltrotheatro DI Ugo Ciarfeo, che opera a Termoli da circa 20 anni e veicola la nobile arte del teatro, apre per il 2019 le sue porte per coloro che intendono entrare nelle sue stanze per respirare l’aria salubre dell’arte scenica e quindi della cultura in generale.

Perché una scuola di teatro? “Il teatro non nasce da ricerche o esperimenti al di fuori della struttura umana perché esso è nel suo Dna e nasce con il suo primo vagito. Nel tempo, poi, si diventa o spettatori o protagonisti del fatto scenico: può sembrare strano, ma è così. Sono circa tremila anni che questo fenomeno naturale accompagna la vita di ciascuno di noi. Si sente dire che il teatro sta morendo, esso è un moribondo continuo ed eterno e non morirà mai perché non è un’invenzione di meccanismi elettronici e moderni. Il cinema oggi cammina con le stampelle, la televisione, senza idee, sta divorando se stessa mentre il longevo teatro vive perché è un tribunale dove si esprime un giudizio morale e appunto per questo è una scuola, una scuola di vita che sostituisce quei valori dei quali oggi soffriamo l’assenza e avvertiamo che solo esso offre una specie di garanzia allo spettatore e al pubblico”, spiegano dall’associazione.

“L’Italia, nel passato, ha ben compreso l’importanza di quest’arte – proseguono -. Oggi, invece, amministrazioni locali preferiscono edificare spazi sportivi e stadi, campi di guerra con due squadre ‘nemiche’ delle quali una deve arrivare alla vittoria anche se con mezzi violenti e diseducativi per i ragazzi che vi assistono”. Anche di qui la scelta, coraggiosa, di provare a cambiare le cose.

Agire per il bene dei cittadini. Ma chi sono i cittadini, si chiede il maestro Ciarfeo? “Un plurale vuoto e cieco, mentre il teatro, usando il singolare, porta alla vittoria dei cittadini”.

Si informa che la domanda, con i propri dati anagrafici e un recapito telefonico, va spedita o consegnata a mano a Laltrotheatro di Ugo Ciarfeo, via Mazzini 7, Termoli – CB.

Per info: 3407756118 – 3247774218