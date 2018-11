Tegole pericolanti, cappelle transennate per via dell’intonaco che cade a pezzi, coperture rovinate. Il maltempo ha creato danni al vecchio cimitero di Campobasso. Il violento nubifragio che lunedì sera – 19 novembre – ha interessato il capoluogo ha peggiorato una situazione già difficile dalla fine di ottobre, quando la ditta che si occupa dei servizi cimiteriali al camposanto di via San Giovanni dei Gelsi e nella frazione Santo Stefano aveva comunicato al Comune le prime criticità. In alcuni punti il forte vento ha infatti causato il crollo parziale dei cornicioni.

Agli atti aveva allegato delle fotografie chiedendo all’amministrazione di intervenire transennando le aree interessate e per salvaguardare la pubblica incolumità. Criticità confermate dal sopralluogo di un tecnico del Comune che ha individuato i punti dove si registrano i problemi maggiori: i viali dei Noci, degli Olmi, degli Olivi e dei Tigli. In pratica, nella parte più bassa del vecchio cimitero di Campobasso.

Il maltempo ha contribuito a corrodere ancora di più strutture antiche, probabilmente mai al centro di una vera opera di ristrutturazione. E la pioggia si è infiltrata all’interno di fessure e microlesioni già presenti sul calcestruzzo. Il risultato? Lesioni, rigonfiamenti, lo sgretolamento dell’intonaco e il distacco del copriferro per effetto della ossidazione delle armature sottostanti: questa la fotografia che scatta il settore Lavori pubblici di Palazzo San Giorgio. Insomma la manutenzione non è più rinviabile.

Una situazione che rischia di peggiorare dal momento che stiamo andando incontro all’inverno: nel caso di altri violenti acquazzoni e se nevicasse, il cimitero potrebbe diventare addirittura inagibile.

Per questo, con una determina a firma della dirigente Giovanna Iannelli, il Comune ha affidato i lavori alla ditta Petruccioli Domenico. Un intervento urgente che costerà alle casse dell’ente circa 10mila euro e che partirà a breve “per evitare ulteriori danni alle campate cimiteriali che sicuramente – si legge nella determina – comporterebbero maggiori spese per il successivo recupero strutturale”, ma anche “per non creare disagi ai cittadini visitatori”.

Infatti la dirigente riconosce che se la situazione si dovesse aggravare nelle zone più a rischio “bisognerà intervenire per interdire ai pedoni le aree cimiteriali coinvolte nella caduta di calcinacci impedendo ai familiari dei defunti di poter apporre fiori e di accudire le lapidi”.