“Controllo del vicinato”, a Montagano il criminologo Caccetta

Il Comitato civico ‘Pro Montagano’ ha organizzato per domani (sabato 10 novembre) dalle 10 alle 13, presso i locali delle ex scuole elementari in Via Pozzo Vecchio, un convegno formativo sul progetto denominato ‘Controllo del Vicinato’, strumento di prevenzione della criminalità che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona e la collaborazione di questi ultimi con le Forze di polizia statali e locali.

Fare ‘Controllo del Vicinato’ significa promuovere la sicurezza urbana attraverso la solidarietà tra i cittadini, allo scopo di ridurre il verificarsi di reati contro la proprietà e le persone.

A tutti gli abitanti dell’area interessata è unicamente richiesto di alzare il livello di attenzione attraverso pochi, semplici passaggi: tra questi, il ‘far sapere’ che gli abitanti della zona sono attenti e consapevoli di ciò che accade intorno a loro. Infatti, se i vicini lavorano insieme per ridurre l’appetibilità degli obiettivi, i furti e tanti altri ‘reati occasionali’ potranno essere limitati.

Il convegno, nel quale interverrà Francesco Caccetta, criminologo e teorico del ‘Controllo del Vicinato’, si pone l’obiettivo di realizzare a Montagano e, auspicabilmente, nei comuni del circondario, un progetto di “Controllo del Vicinato”.