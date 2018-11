Controlli sulle strade e nelle periferie da parte dei carabinieri

Nella mattina di ieri 20 novembre 2018, i Carabinieri della Compagnia del capoluogo hanno effettuato un servizio di controllo coordinato del territorio con finalità di prevenzione generale e contrasto ai reati predatori.

Quest’ oggi i controlli si sono concentrati in alcuni punti strategici di principali zone residenziali di Campobasso, oltre che lungo le arterie di collegamento stradale in entrata ed in uscita dal capoluogo molisano. Sono stati sottoposti a controllo un totale di 31 veicoli, 43 persone, persone e mezzi nei pressi di 2 esercizi pubblici; sono state intensificate le verifiche sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale e la vigilanza agli obiettivi sensibili. Particolare attenzione è sta rivolta ai controlli alla circolazione stradale sia per una finalità di prevenzione degli incidenti stradali, sia per controllare mezzi e persone di possibile interesse operativo in transito nella città. E’ stata elevata una contravvenzione al Codice della strada per uso di telefono cellulare alla guida, con 5 punti decurtati dalla patente.

Proseguono nelle prossime settimane servizi straordinari di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Campobasso, in questo particolare momento dell’ anno che precede le festività natalizie, sia nel capoluogo, sia nei paesi della provincia e nelle loro contrade più isolate.