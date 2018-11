Controlli Polfer nelle stazioni con metal detector e lettura ottica dei documenti

Ben 43 pattuglie della Polizia Ferroviaria per un totale di 86 uomini impiegati, con il supporto di tecnologie all’avanguardia, in particolare smartphone di ultima generazione con lettura ottica dei documenti, e metal detector per le verifiche sui bagagli. Sono alcuni dei numeri della giornata di controlli straordinari denominata “Stazioni Sicure”, eseguita ieri dalla Polfer negli scali principali del territorio nazionale e zone limitrofe.

Nell’ambito del Compartimento della Polizia Ferroviaria di Puglia, Basilicata e Molise sono state interessate le stazioni ferroviarie di Bari Centrale, Brindisi, Barletta, Campobasso, Foggia, Lecce, Metaponto, Potenza, Taranto e Termoli nonché altri scali di competenza, ove sono stati attuati controlli a viaggiatori e relativi bagagli al seguito nonché a persone ritenute sospette.

In totale sono 912 le persone sospette identificate e controllate, 135 dei quali con pregiudizi penali e 118 stranieri. Una persona è stata denunciata, 2 le multe effettuate, 118 le verifiche eseguite con metal detector sui bagagli dei viaggiatori, 24 servizi di scorta a bordo treno e 16 veicoli controllati.