Congratulazioni dottor Guido Gabriele

Congratulazioni dott.Guido Gabriele medico chirurgo di Termoli,specializzato in Chirurgia Maxillo-facciale e ricercatore presso l’università agli Studi di Siena da familiari, amici e colleghi per la meta raggiunta! Oggi 24 novembre 2018, in occasione della cerimonia di inaugurazione del 778° Anno Accademico, ti viene consegnato il “tocco all’insegnamento universitario” presso lo stesso Ateneo, traguardo conseguito con tenacia,impegno e determinazione.