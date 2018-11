Concorso nazionale di poesia dialettale “Carlo Cappella”, come partecipare

Stanno per scadere i termini per partecipare al 9° concorso nazionale di poesia dialettale “Carlo Cappella”.

L’associazione ‘A Paranze di Termoli, con il patrocinio del Comune, anche per quest’anno organizza la sfida ‘a colpi’ di versi.

Il concorso è libero e non è prevista alcuna quota di partecipazione. Gli elaborati, dai 12 ai 30 versi massimo, dovranno essere spediti, a mezzo raccomandata, all’indirizzo: Ass. cult. ‘A Paranze presso Chiesa di San Pietro apostolo, via Volturno, 86039 Termoli-CB entro il 24 novembre (fa fede il timbro postale).

La composizione dovrà essere inedita e ogni poeta potrà inviare una sola poesia. La poesia dovrà essere firmata e accompagnata dalla relativa traduzione in italiano. Alla poesia va inoltre allegata la scheda di riferimento contenente: nome e cognome del concorrente; indirizzo esatto; CAP e nome del paese o città; numero di telefono fisso o di cellulare. In via straordinaria può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica concorsopoesiacarlocappella@gmail.com

I testi saranno selezionati da una Giuria composta da personalità del mondo della poesia e della cultura.

Due le sezioni del concorso. Per la sezione Poeti dialettali d’Italia i primi tre premi sono rispettivamente di 500, 250 e 150 euro. Inoltre ci saranno cinque premi per segnalazione di merito. Per la sezione Piccoli poeti, cui parteciperanno alunni della scuola Primaria e Secondaria di Primo grado, sono previsti premi e attestati di merito con coppe o targhe.

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione e i vincitori, avvisati a mezzo raccomandata, sono invitati ad essere presenti (non essendo ammesse deleghe) per ritirare il proprio premio. La cerimonia di premiazione si terrà il giorno 7 dicembre a Termoli.