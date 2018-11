Due stabilimenti balneari sulla spiaggia di Campomarino sono stati sequestrati perchè i rispettivi titolari avevano la concessione demaniale scaduta il 31 ottobre ma non avevano provveduto a smontare – come impone la legge – i chioschi, le strutture removibili, i bagni, il bar, i giochi per bambini.

La Stazione Navale di Termoli, durante una operazione predisposta dal Reparto Operativo Aeronavale, ha messo i sigilli ai lidi che complessivamente occupano una superficie di 2000 metri quadri. Inoltre per i titolari della concessione è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria, con l’aggravante rappresentata dalla recidiva. Anche negli scorsi anni, secondo gli accertamenti fatti in collaborazione tra Stazione Navale, Polizia municipale e ufficio tecnico del Comune di Campomarino (intervenuti ieri per il sequestro), si è registrata l’analoga storia: concessioni scadute e attrezzature non rimosse. La denuncia è per occupazione abusiva di demanio marittimo.