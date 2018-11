La Colletta Alimentare 2018 è stata un successo per numeri e partecipazione.

Sabato 24 novembre, nel corso della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in Molise sono state donate 33 tonnellate di alimenti, raccolte da mille volontari in circa 100 punti vendita di tutta la regione. “Poiché un pasto equivale ad un mix di 500 grammi di alimenti secondo la stima adottata dalla Fédération Européenne des Banques Alimentaires, in Molise sono stati donati ben 66 mila pasti”, spiegano entusiasti del risultato gli organizzatori.

Nel 2017, le tonnellate raccolte erano state 32 e, pertanto, quest’anno si è registrato un incremento del 3 per cento. Nel dettaglio, a Campobasso e provincia sono state raccolte 28 tonnellate, a Isernia 5 tonnellate. A livello nazionale, le tonnellate raccolte sono state 8.350, equivalenti a 16 milioni e 700mila pasti.

In provincia di Campobasso tanti i punti vendita aderenti: nel capoluogo ma anche a Termoli, Campomarino, Guglionesi, Larino, Montenero, solo per citarne alcuni. Nella provincia pentra invece i volontari sono stati a Isernia, Agnone, Venafro, Pozzilli e Frosolone.

“Un sentimento di gratitudine immensa – commenta Luigi Nigliato, presidente del Banco Alimentare dell’Abruzzo – ci pervade anche perché, dopo anni di difficoltà e conseguente diminuzione delle donazioni, assistiamo ad una ripresa. Al di là dei numeri, grazie davvero a quanti hanno dimostrato fattiva attenzione al bene comune: donatori, volontari, collaboratori e partner rappresentano una speranza per quanti vivono nel bisogno, ma in generale per tutto il popolo molisano e italiano”.

Sin dai prossimi giorni inizierà la distribuzione dei prodotti ai 4.698 poveri del Molise assistiti dal Banco Alimentare mediante 33 enti convenzionati.

Per sostenere i costi di trasporto e stoccaggio degli alimenti donati il giorno della Colletta Alimentare, fino al 3 dicembre sarà attivo l’sms solidale al numero 45582.