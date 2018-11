Mille volontari per la colletta alimentare, da quest’anno la spesa si può fare anche online

I volontari della Colletta Alimentare invitano a fare la spesa sabato 24 novembre nei 100 punti vendita del Molise che aderiscono all’iniziativa, promossa per il ventiduesimo anno consecutivo dalla Fondazione Banco Alimentare.

In Molise i volontari saranno mille, riconoscibili come sempre dalla ormai famosa pettorina gialla, espressione di varie realtà come le associazioni di alpini, carabinieri e bersaglieri ma anche protezione civile, volontariato, parrocchie e molto altro. I tanti punti vendita aderenti all’iniziativa saranno presenti in circa 16 città molisane.

Il cibo raccolto verrà immediatamente distribuito ai 33 enti caritativi molisani convenzionati con il Banco Alimentare dell’Abruzzo, che assistono quotidianamente 4.698 persone povere della regione, e andrà ad integrare quello raccolto durante tutto l’anno dall’industria agroalimentare, grande distribuzione organizzata, o proveniente dai canali solidali dell’Unione Europea: cibo assolutamente buono ma destinato al macero in quanto eccedenza per ragioni commerciali o di errata etichettatura. Nell’intero 2017, in Molise sono stati ben 263.481 (di cui 32 mila dalla Colletta Alimentare 2017) i chilogrammi di prodotti recuperati e donati agli indigenti da questa “catena della solidarietà” che fa parte della Rete Banco Alimentare, coordinata dalla Fondazione Banco Alimentare e composta da ventuno sedi locali. Una rete che assiste in Italia 1.580.000 bisognosi mediante 8.042 enti convenzionati.

La novità per l’edizione 2018 della Colletta Alimentare è che, per intercettare e coinvolgere il maggior numero di persone, sarà possibile aderire anche facendo la spesa online sulle piattaforme di alcune grandi catene di distribuzione.

“Purtroppo – commenta Luigi Nigliato, presidente del Banco Alimentare dell’Abruzzo – la povertà oggi è fenomeno gravissimo e in crescita che richiede forti manovre strutturali ma anche e soprattutto forme di intervento e solidarietà immediate. L’annuale Giornata Nazionale della Colletta Alimentare è una chiamata ormai stabile, proposta a tutti i cittadini che chiede un aiuto immediato come la spesa, pone una forma di attenzione al tema povertà e propone un impegno possibile sotto varie forme, richiamando la responsabilità personale, combattendo il fatalismo e la rinuncia”.

La Colletta Alimentare, che gode dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, è il gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2018, indetta da Papa Francesco.

Si ringraziano per la collaborazione l’Esercito Italiano e le decine di migliaia di volontari aderenti all’Associazione Nazionale Alpini, alla Società San Vincenzo De Paoli, alla Compagnia delle Opere Sociali, a centinaia di altre associazioni e da quest’anno all’Associazione Nazionale Bersaglieri. Un gesto reso possibile anche da importanti realtà locali: in Molise le aziende che mettono a disposizione magazzini temporanei sono a Campobasso e Larino.

Per sostenere i costi di trasporto e stoccaggio degli alimenti donati il giorno della Colletta Alimentare dall’11 novembre al 3 dicembre sarà attivo l’sms solidale al numero 45582.

Informazioni sulla Colletta Alimentare sul sito.