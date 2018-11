Sono complessivamente tre le persone incastrate dai Carabinieri dopo essere stati trovati in possesso di droga.

Il primo è un ragazzo di Isernia che aveva nascosto cocaina nella propria auto ed è stato ‘beccato’ mentre girava in una zona periferica di Isernia. Dopo la perquisizione dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, la dose rinvenuta è stata sottoposta a sequestro mentre il giovane è stato segnalato per detenzione di stupefacente per uso personale.

Anche un campano è stato incastrato dai militari di Sesto Campano in località Taverna. Era su un autocarro assieme ad altre due persone, anch’esse campane. Fermato per un controllo, i tre hanno mostrato segni di nervosismo. E’ scattata così una perquisizione personale e veicolare, dalla quale è emerso che all’interno di un pacchetto di sigarette era stato occultato un involucro contenente dosi di marijuana. La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre uno dei passeggeri è stato segnalato per possesso di droga per uso personale.

Infine, i Carabinieri della Compagnia di Agnone hanno proceduto al controllo di un extracomunitario, ospite di un centro di accoglienza locale, che si trovava a piedi nel centro cittadino. La perquisizione personale portava al ritrovamento di un involucro contenente marijuana. La dose rinvenuta è stata sottoposta a sequestro mentre il giovane è stato segnalato per detenzione di stupefacente per uso personale.