Sulle regioni del versante adriatico continuano ad affluire correnti più fredde orientali che seguono la perturbazione numero 14 del mese di novembre. Un ulteriore calo della temperatura è atteso per oggi ma progressivamente il tempo tenderà a migliorare. Le previsioni meteo per i prossimi giorni.

A cura di www.meteoinmolise.com

SITUAZIONE: Siamo nel pieno di una fase meteo particolarmente vivace con numerose perturbazioni atlantiche che interessano le regioni centrali e meridionali, in seno ad una circolazione di bassa pressione ben radicata sui mari meridionali italiani. Tale depressione inizia, nel frattempo, a richiamare aria più fredda che si va approssimando dall’Europa Nord-Orientale. Atteso quindi un contesto più invernale. Le temperature subiranno un netto calo, per l’approssimarsi d’aria più fredda dai Balcani. A risentire del calo termico saranno soprattutto le regioni adriatiche.

PREVISIONI METEO: Avremo ancora instabilità mercoledì specie tra Adriatiche e Sud, con spruzzate di neve lungo la dorsale appenninica. Il raffreddamento sarà comunque moderato e più avvertito sui versanti orientali della Penisola, dove si potrà andare di poco sotto la media. Non è insomma in arrivo alcun’ondata di freddo importante, o che possa portare clima rigido. Questa fase di clima più rigido cambierà nella seconda parte della settimana.

Il tempo in Molise, le previsioni

MERCOLEDÌ: su tutto il territorio regionale, estesa presenza di nuvolosità a tratti anche intensa. Non si escludono piovaschi specie nelle aree orientali del territorio (costa, monti frentani). Fiocchi di neve a tratti in alto Molise sopra i 900 metri. Ventilazione sostenuta settentrionale. Temperatura in ulteriore diminuzione.

GIOVEDÌ: deciso miglioramento. Cielo da nuvoloso a poco nuvoloso con schiarite soleggiate ad iniziare dal settore occidentale. Le schiarite, con il passare delle ore, si faranno più frequenti ed interesseranno anche la provincia di Campobasso. Ventilazione ancora moderata al mattino, ma con tendenza a graduale attenuazione della stessa nelle ore pomeridiane. Temperature in sensibile aumento nei valori massimi. Possibili gelate al primo mattino.

VENERDÌ: poco nuvoloso nella prima parte della giornata, ma con tendenza a progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio ad iniziare da ovest. Copertura nuvolosa che a seguire tenderà ad interessare tutta la regione. Qualche precipitazione è attesa in tarda serata. Ventilazione debole al mattino, in rinforzo occidentale a seguire. Temperatura stazionaria. Possibili gelate al mattino.