Il liceo classico ‘Mario Pagano’, lo scientifico ‘Alberto Romita’ e infine il Ragioneria ‘Leopoldo Pilla‘: sono questi i tre istituti di Campobasso che figurano nella speciale classifica elaborata dalla fondazione Agnelli che premia le migliori scuole d’Italia.

Nel nuovo rapporto ‘Eduscopio’ sono stati analizzati i dati di 1.260.000 diplomati italiani negli anni scolastici compresi tra il 2012 e il 2015 in circa settemila indirizzi di studio nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie. E tra le scuole che preparano meglio gli studenti in tutta Italia ci sono anche tre istituti storici del capoluogo molisano, gli unici scelti per il Molise. Una buona notizia, dunque, visto che il più delle volte si parla dei plessi scolastici della nostra regione per i furti o per i problemi di sicurezza sismica.

Una conferma del grado di preparazione che riescono a dare ai ragazzi che per cinque anni frequentano le lezioni e che, una volta diplomati, ottengono risultati a livello universitario e lavorativo. Infatti la classifica è stata stilata tenendo conto del numero di laureati e di coloro che lavorano dopo il percorso di studi.

Grazie al dossier della fondazione Agnelli vengono fornite informazioni utili per capire se la scuola superiore nella quale gli studenti hanno preso una maturità ha svolto un buon lavoro e quali istituti consentono di trovare più facilmente lavoro.