Chaminade vince contro il Faventia per 6 a 1

Si allunga la serie positiva della Chaminade. La squadra di mister Pizzuto vince lo scontro diretto contro il Faventia per 6-1 e scavalca in classifica proprio gli emiliani portandosi a più tre.

Dopo cinque minuti di gioco é la Chaminade a rendersi pericolosa con Cancio, buono il suo tiro ma anche l’intervento di Conti che manda in angolo. Spingono i padroni di casa, Caddeo ruba palla a Hassane, sfera fuori. Si alzano i ritmi di gioco, nessuna vuole perdere soprattutto dopo la sconfitta del Chieti in casa della Bulbog Lucretia.

Dopo sette minuti ospiti in vantaggio con Piallini che defilato spiazza Badodi, 1-0 Faventia. La risposta dei rossoblu è in due tiri, il primo di Pablo il secondo di Meneguzzi entrambi non hanno fortuna. Al quattrodicesimo ripartenza emiliana dopo un contrasto perso da Oriente, Barbieri serve Catalano, Badodi si fa trovare pronto. A cinque minuti dal termine del primo tempo, Chaminade in bonus. Al quindicesimo bello il tiro di Vaino sfera al lato. Subito dopo arriva il gol del pareggio, corner di Pablo per il colpo di tacco di Caddeo, 1-1 Chaminade. Caddeo si trasforma in uomo assist al diciassettesimo per Ruscica che di un soffio non trova la deviazione vincente. Ancora palla persa a centrocampo dalla Chaminade, Karaja per Caria il numero 10 del Faventia non trova la deviazione. Sul capovolgimento di fronte Cancio per Meneguzzi, tiro forte e preciso che si insacca alle spalle di Conti, locali in vantaggio. Via allo Chamishow, l’ incrocio nega il gol a Pablo. Nauzet sigla il 3 a 1dei locali, siamo a un minute e mezzo dall’intervallo. Triangolazione Cancio – Meneguzzi – Cancio, lo spagnolo si fa perdonare con una doppietta, allo scadere di primo tempo, la squalifica di tre giornate. Le squadre vanno al riposo sul risultato di 4-1 per la Chaminade. Nella ripresa emiliani con il portiere di movimento. Dopo un minuto diventano cinque le reti dei locali: corner di Pablo per Caddeo, doppietta per lui. Al sesto minuto Meneguzzi salva i suoi sulla linea di porta il tiro di Hassane. Un minuto dopo il palo nega la tripletta a Cancio. Non si accontenta la Chaminade che si rende pericolosa per ben due volte con Caddeo. Mister Placuzzi tenta nuovamente la carta del portiere di movimento. Al sedicesimo ne approfittano i rossoblu, pressione di Oriente su Pozzovivo nel ruolo di portiere, Cancio servito dal suo capitano realizza a porta vuota il 6-1. Termina qui la gara, resta inviolato il Pala Selva Piana.

Il prossimo fine settimana ancora sosta di campionato. L’ 8 dicembre la Chaminade sarà chiamata alla trasferta di Chieti.