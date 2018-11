Cavi elettrici per le luminarie di Natale sugli alberi, scatta la diffida al Comune

Nessuno ha mosso un dito per rimuovere i cavi elettrici e le corde in ferro o in acciaio posizionati sugli alberi per fissare le luminarie natalizie installare al centro di Campobasso, in particolare tra villetta Flora, piazza Vittorio Emanuele II e piazza Bernardino Musenga.

Dopo aver visto quegli alberi ‘violentati’, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle non ci ha ‘visto’ più. Prima si è fatto sentire. Poi, dopo aver capito di non essere ascoltato, è passato alle maniere forti: ha inviato una diffida in Municipio per chiedere il rispetto del regolamento comunale per il verde pubblico e privato. Al Comune ha chiesto di disporre “con urgenza, onde scongiurare qualsivoglia potenziale rischio di danneggiamento del patrimonio arboreo cittadino, la rimozione di cavi elettrici e di sostegno, tiranti, fascette, corde (con particolare riferimento a tutti i materiali inestensibili), strutture luminarie, quadri elettrici ed ogni ulteriore elemento estraneo, apposti su tronchi e rami degli alberi cittadini in occasione del recente addobbo del centro cittadino per le prossime festività”.

Ma la sua battaglia potrebbe non finire qui.