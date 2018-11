Il castello Monforte rischia di rimanere al buio questo Natale: durante la notte appena trascorsa qualcuno ha manomesso l’impianto elettrico delle luminarie come hanno fatto sapere qualche minuto fa dal Comune di Campobasso. I fili delle luci che sarebbero state accese domenica 2 dicembre come nel resto della città sono stati tranciati da ignoti.

“Un atto doloso e un tentativo di boicottare la meravigliosa illuminazione che quest’anno farà da cornice all’uscita straordinaria dei Misteri, in programma domenica 2 dicembre per celebrare i 300 anni dalla nascita del Di Zinno” commenta Antonio Battista annunciando anche di aver sporto regolare denuncia in Questura.

La polizia ha già avviato le indagini per dare un nome agli autori di questo gesto “che offende tutta la città e il grande entusiasmo per le celebrazioni organizzate per omaggiare il grande Maestro”.

Le luminarie per questo Natale sono costate alla città 120 mila euro. La ditta che si è occupata dell’allestimento degli addobbi luminosi aveva terminato di montare le luci sul castello solo ieri pomeriggio. Una coincidenza curiosa con quanto accaduto.

Gli investigatori sono al lavoro per capire chi si nasconde dietro questo danneggiamento: l’ipotesi della bravata sembra la meno probabile anche perché persino i ragazzi sanno quanto possa essere pericoloso toccare fili della corrente. Chi ha agito sapeva dove mettere le mani. E potrebbe avere anche un ‘valido’ movente.

Si indaga a 360 gradi.