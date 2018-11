Cassa integrazione Gam, ora è ufficiale: via libera dal Ministero

L’ufficialità è arrivata poco prima delle 17.30 di oggi, 12 novembre: i 262 ex operai della Gam avranno diritto ad un altro anno di cassa integrazione straordinaria.

La partita si è risolta quasi in zona Cesarini – come si direbbe in gergo calcistico – dopo giorni di ansia: tutto ruotava sul fitto del ramo di azienda con Solagrital senza il quale non sarebbe stata autorizzata la proroga dell’ammortizzatore sociale che consente a tante famiglie molisane di vivere.

Perciò, dopo la riunione al Ministero dello sviluppo economico del 7 novembre, con la Regione che si era impegnata a pagare direttamente il fitto di ramo d’azienda in rate trimestrali, l’amministratore della Gam ha presentato una relazione per superare le osservazioni dell’autorità di vigilanza. La svolta nel pomeriggio quando da Roma è arrivato l’ok ufficiale comunicato dal commissario Giulio Berchicci ai principali rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

La strada dunque è in discesa: a questo punto il 15 novembre la firma al Ministero del Lavoro sarà solo una formalità. E ora gli ex lavoratori possono tirare veramente un sospiro di sollievo.