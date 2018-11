Cassa integrazione alla Gam, è fatta: intesa firmata al Ministero del Lavoro

La buona notizia arriva intorno alle 13.30, quando a Roma viene firmato il verbale di intesa che garantisce altri dodici mesi di cassa integrazione straordinaria alla Gam.

“L’esame congiunto al Ministero del Lavoro si è completato senza alcun problema, ora aspettiamo il decreto per la cassa integrazione“, conferma al telefono il governatore Donato Toma. Sta tornando dalla capitale il capo della Giunta regionale che ha partecipato alla riunione nella capitale assieme all’assessore regionale Luigi Mazzuto e alla dirigente Mariaolga Mogavero. Presenti al vertice l’amministratore delegato Giulio Berchicci e i rappresentanti delle sigle sindacali.

I 262 ex operai possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Pure i rappresentanti delle organizzazioni sindacali possono lasciarsi andare ad un sorriso. La fumata bianca al Ministero arriva dopo giorni di ansia e tensioni. C’era il timore che potesse saltare il banco da un momento all’altro dopo che l’amministratore unico di Gam aveva manifestato difficoltà sul contratto di affitto con Solagrital, nonostante il via libera dell’autorità di vigilanza dello stesso Ministero.

La firma in calce al contratto è arrivata solo ieri sera, 14 novembre, dopo ore di trattative e soprattutto dopo che gli operai hanno accettato di fare un altro sacrificio: hanno sottoscritto una liberatoria per dichiarare di fruire di “un periodo di aspettativa non retribuita” e di rinunciare alla cassa integrazione dal 5 novembre fino all’entrata in vigore del decreto per la cassa integrazione.

I finanziamenti per la concessione dell’ammortizzatore sociale infatti non sarebbe sufficienti. Tanto che sempre ieri in Consiglio regionale il presidente Toma ha chiesto all’Aula di sostenere e approvare una mozione per chiedere al governo di stanziare ulteriori risorse.

Ma oggi è il giorno dell’ottimismo, via i cattivi pensieri. “E’ stata dura, ma alla fine ce l’abbiamo fatta”, commenta Giancarlo D’Ilio (Cisl) subito dopo la firma del verbale d’intesa al termine dell’esame congiunto al Ministero del Lavoro. “Ora conta il risultato finale che non avremmo raggiunto senza gli sforzi di tutti. Per questo, vorrei ringraziare i lavoratori, la Regione Molise, le forze dell’ordine e in particolare un dirigente della Digos per il sostegno”.

Messi in sicurezza gli operai ex Gam e le loro famiglie con i 12 mesi di cassa integrazione, il rilancio della filiera avicola ora è affidata alla Società Avicola Vicentina del gruppo Amadori che due anni fa si è aggiudicata il bando per lo stabilimento di Monteverde di Bojano. Qui dal prossimo 7 gennaio si ripartirà la produzione dell’incubatoio.