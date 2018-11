Il posizionamento delle ringhiere in via Germania, nei pressi del sottopasso di via Magellano, è solo l’ultimo dei tanti interventi di manutenzione “ordinaria e straordinaria che questa Amministrazione quotidianamente porta a termine. Sempre in via Germania solo di recente è stato rimesso a nuovo il campetto di calcio frequentato quotidianamente dai bambini del quartiere”. Il consigliere di maggioranza Andrea Casolino accende i riflettori, con una nota stampa, sull’ultima miglioria, in ordine di tempo, approntata dal Comune nei quartieri cittadini.

“Come possono testimoniare moltissimi cittadini che inviano segnalazioni tramite internet, i social, rivolgendosi a noi consiglieri oppure scrivendo al sindaco, ogni giorno si realizzano moltissime piccole opere che aiutano i termolesi a vivere meglio. Dalla pulizia delle caditoie e i tombini che negli ultimi vent’anni non era mai stata realizzata e che con le ultime piogge abbondanti ha già dimostrato tutta la sua efficacia, alla riparazione dei tantissimi cestini portacarte che sempre più spesso sono oggetto di atti vandalici, dalla messa in sicurezza di buche e avvallamenti nelle strade allo spostamento dei segnali stradali sui marciapiedi che intralciano il passaggio pedonale. Dagli innumerevoli interventi nelle scuole comunali alla piccola manutenzione di tante strutture sparse su tutto il territorio cittadino”.

Il consigliere ricorda che “Si sta lavorando anche agli impianti sportivi, perché i cittadini frequentino impianti più belli e soprattutto più sicuri. Siamo consapevoli che ogni quartiere, ogni angolo di questa città avrebbe bisogno di ancora maggiore attenzione e cura ma deve essere noto che il Comune deve provvedere con ridottissimo personale tecnico del settore Lavori Pubblici”.

E quindi Andrea Casolino invita la cittadinanza a un controllo delle inefficienze mirato e alla denuncia di situazioni che non vanno, a cominciare dagli atti di teppismo che in genere restano confinati nella sfera dell’omertà: “Da un lato ben vengano le tante segnalazioni dei cittadini che grazie alla loro presenza attiva aiutano l’Ente a monitorare il territorio e a far sì che si possa intervenire, dall’altro però richiamiamo ancora una volta tutti i cittadini al controllo sociale, a voler bene a questa nostra bellissima città ed intervenire in caso si assista ad atti vandalici che danneggiano quello che è il bene comune, gli arredi e le strutture che sono di tutti e che, se distrutte e deturpate, sono un’offesa alla bellezza e alla dignità di ognuno di noi. Voglio ricordare, inoltre, che ogni atto di vandalismo arreca anche un danno economico alle casse del Comune e, di conseguenza, alle tasche di tutti i termolesi”.