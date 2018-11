Caos davanti al centro commerciale, donna investita in via Pertini

Una donna di 53 anni è stata investita questa sera 17 novembre poco prima delle 20. La signora L.V. di Petrella Tifernina ha battuto violentemente il volto sull’asfalto dopo essere stata urtata da una macchina su via Pertini, all’incrocio del centro commerciale “La Fontana” di Termoli.

La scena che si è presentata davanti agli occhi dei primi soccorritori della signora è stata da far spavento. La donna, seppure cosciente, era una maschera di sangue. Normale che si sia creato un po’ di caos in zona, fra auto incolonnate e gente che chiamava aiuto, visibilmente preoccupata per la vittima.

Sul posto un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure alla donna prima del trasporto all’ospedale San Timoteo, oltre alla polizia per i rilievi e per regolare il traffico. La persona che guidava l’auto che ha investito la signora, pare aver riferito di non aver visto la 53enne mentre attraversava. Sarà sottoposta ai test su alcol e droga per capire se avesse assunto sostanze prima di mettersi al volante.