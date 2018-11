Il governo Lega-M5S deve ripristinare il bonus bebè: questo l’obiettivo dell’ordine del giorno presentato dai consiglieri della Coalizione civica Marialaura Cancellario e Francesco Pilone e approvato ieri – 26 novembre – dal Consiglio comunale di Campobasso. Sedici i sì, 5 i no al provvedimento.

La misura era stata introdotta con la legge di Bilancio per il 2015 prevedendo un contributo di 960 euro all’anno (80 euro al mese) per i primi tre anni di vita del bambino, anche se adottato, per quelle famiglie ad un determinato reddito. Lo scorso anno, dopo settimane di battaglia parlamentare per trovare le risorse, la misura era stata prorogata ai nati del 2018, confermando l’importo dei 960 euro l’anno. Ma il contributo sarebbe stato erogato solo per il primo anno di vita del piccolo.

“Tenuto conto che il provvedimento non vede traccia e copertura finanziaria nella Legge di Bilancio per il 2019 – dichiarano gli esponenti di opposizione Cancellario e Pilone – facendo venir meno un prezioso sostegno a tanti nuclei familiari in stato di necessità e ritenuta la norma di estrema importanza sia dal punto di vista economico, per il suo valore di sostegno al reddito in un contesto temporale particolare per un nucleo familiare, e sia per il suo valore etico valoriale per la sua funzione di promozione della cultura della vita in un contesto in cui il crollo della natalità è una delle emergenze prioritarie nazionali a cui porre rimedio, abbiamo inteso presentare questo ordine del giorno volto ad avanzare un appello a livello nazionale, anche attraverso la delegazione parlamentare molisana, per il ripristino della misura del Bonus natalità (detto anche Bonus Bebè) introdotta nel nostro ordinamento legislativo con la Legge di Bilancio per il 2015″.

L’ordine del giorno è stato appoggiato anche dalla maggioranza di centrosinistra.

“Esprimiamo viva soddisfazione per l’approvazione del documento in Aula – concludono i due esponenti della Coalizione civica – per il significato politico dell’atto di indirizzo, auspicando che l’emendamento di ripristino dello strumento di sostegno alla natalità, annunciato dal Ministro della famiglia Fontana, possa passare quanto prima, per ridare una boccata d’ossigeno alle tante famiglie che scelgono la vita come valore non negoziabile della nostra socialità”.