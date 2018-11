Campobasso ultimo, arrivano i rinforzi: l’attaccante 35enne Musetti e il centrocampista Ranelli

Lasciare l’ultimo posto in classifica: questo l’obiettivo del Campobasso calcio. E la formazione rossoblù è stata rinforzata con due nuovi acquisti: il centrocampista Lorenzo Ranelli classe 1996 e l’attaccante Riccardo Musetti classe 1983.

Tanta esperienza tra i professionisti per la punta 35enne che vanta ben 351 presenze e 87 gol, realizzati principalmente nei campionati di Serie C, categoria nella quale Musetti ha vestito le maglie del Martina Franca, Imolese, Massese, Pro Sesto, Cremonese, Spezia, Sorrento, Carrarese, San Marino e Pro Piacenza. Nella stagione vissuta in serie D ha fatto le fortune del Parma, realizzando 7 reti utili alla vittoria del campionato della squadra emiliana. Per Musetti anche una stagione in Serie B, dove ha collezionato 32 presenze e 5 gol con la maglia del Treviso nella stagione 2008/2009.