Ora è crisi vera. Al Campobasso non bastano nemmeno 87 minuti di gioco per provare ad evitare la sconfitta contro il San Nicolò Notaresco. In Abruzzo, ad una manciata di chilometri da Teramo, si consuma l’ennesimo ‘dramma’ sportivo rossoblù.

In soli tre minuti i padroni di casa confezionano i due gol ‘ammazza Lupi’. La prima rete dopo soli 30 secondi con Minella che approfitta di una ‘papera’ del portiere Sposito. L’estremo rossoblù sbaglia pure due minuti più tardi, quando ancora Minella insacca la seconda rete.

La reazione di Danucci e compagni? Degna della trasmissione ‘Chi l’ha visto’. Impalpabile, quasi inesistente. Anzi, al quarto d’ora Bontà (ex di turno, ha visto la maglia del Campobasso sotto la guida tecnica di Cappellacci) sfiora il tris.

Gli ospiti si fanno vedere solo intorno alla mezz’ora del primo tempo: Magri colpisce un palo. Poi sbaglia l’uscita il portiere del Notaresco, ma la rasoiata di Cogliati viene intercettata quasi sulla linea di porta da un difensore.

Nel secondo tempo, quando ci si aspetterebbe un Campobasso arrembante, pronto ad assaltare il fortino abruzzese, sul terreno di gioco di Notaresco si vede una squadra senza grinta, scialba e senza cuore.

Si chiude un’altra domenica nera, con i tifosi che hanno deciso di seguire la squadra in provincia di Teramo che in segno di protesta ritirano gli striscioni. Il Campobasso è terzultimo.

E chissà se anche questa volta la società di patron Nicola Circelli, che ha confermato il silenzio stampa, sarà comprensiva con squadra e staff tecnico: Bruno Mandragora sarebbe stato graziato solo sette gioni fa.

A Campobasso si invoca il ‘repulisti’ da parte dei supporters che hanno seguito in tv le sorti del Lupo. Nel pomeriggio inondano di messaggi di contestazione la pagina Facebook dei rossoblù. “Vergona”, “Indegni”, “Via Mandragora”: sono alcuni dei post pubblicati. Il clima nel capoluogo insomma è incandescente.

Nemmeno nel capoluogo pentro le cose vanno granchè: l’Isernia perde di misura a Pineto. Il colpo del ko è siglato da Marianeschi.