Sul campo del San Pietro nella città adriatica, il Città di Termoli vince e trionfa nella nona gara casalinga contro l’Alliphae giocata alle 14.30 di domenica 4 novembre e valida per il Campionato di Eccellenza. Dopo i novanta minuti di gioco, la vittoria giallorossa è netta sugli ospiti: finisce 5-0 per la formazione adriatica grazie alle reti siglate da Cirigliano, seguito da Mallardo che ha firmato una doppietta epoi da Cotello einfine da Camponesco che ha chiuso la gara e sigillato la vittoria.

Nulla hanno potuto fare gli ospiti, la formazione gialloblu di Caserta arrivata in città per affrontare la gara allo stadio Cannarsa, indisponibile per il match a causa della semina fatta nei giorni scorsi e perciò spostato sul campo in erba sintetica del quartiere termolese. Ha arbitrato Davide Mastroianni, affiancato da Gianluca De Santis e Marco Di Bartolomeo.

Per l’altra formazione giallorossa, il Termoli 2016, la gara giocata contro la Polisportiva Fortore valida per la nona giornata del Campionato di Promozione è invece finita con un pareggio, 1-1, grazie ad un gol di Bah Buba per i termolesi sul campo sportivo di San Bartolomeo in Galdo. Ha arbitrato Amedeo Monaco, affiancato da Claudio Di Pietro e Pietro De Fabiis.