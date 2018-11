Caccia, riapre la zona di addestramento cani ‘Castelbottaccio’

Si informa che, a partire dal giorno mercoledì 14 novembre, verrà restituita all’attività venatoria la zona di addestramento cani numero 6 ‘Castelbottaccio’. Tale aerea torna disponibile a seguito della rinuncia alla gestione da parte di un’associazione.

L’assessorato regionale alla Caccia ha proceduto, con atti propri, alla rimozione della tabellazione esistente e raccomanda prudenza e pieno rispetto delle regole vigenti.

Gli uffici di via Vico a Campobasso – fanno sapere – restano comunque a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti e per offrire il consueto supporto.