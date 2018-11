Caccia cinghiale per strada nel cuore della notte: denunciato per esplosioni pericolose e multato

Ha sparato di notte a un cinghiale sulla strada mettendo in allarme i residenti di Busso: è stato denunciato dalla polizia un cacciatore che ieri sera tardi ha ucciso l’animale lungo la strada che porta all’ospedale Cardarelli.

A chiamare preoccupati il 113 alcuni cittadini i quali avevano udito, nel cuore della notte, colpi di arma da fuoco. Un orario insolito per cacciare, infatti, in quei minuti, chi ha sentito gli spari non ha pensato a una battuta di caccia nel bosco di Monteverde, tra Campobasso e Busso. Quando alcune pattuglie della Volante hanno rintracciato il cacciatore e i suoi amici si sono avvicinati per chiedere informazioni. L’uomo ha ammesso di aver ucciso un cinghiale la cui carcassa era pronta per essere caricata sulla propria auto. Ha riferito di averlo visto sul ciglio della strada e di aver sparato, senza porsi il problema del grave pericolo per la pubblica incolumità. A sua giustificazione il possesso di regolare porto di fucile uso caccia.

L’uomo è stato denunciato per esplosioni pericolose e multato: il fucile gli è stato sequestrato, anche le munizioni e in via precauzionale anche altri 4 fucili e munizioni rinvenuti durante la perquisizione e la sua licenza di porto di fucile.

La carcassa dello sfortunato cinghiale è stata sequestrata dalla Polizia per poi essere affidata a personale della Regione Molise per lo smaltimento e la distruzione.