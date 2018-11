Bussola alla mano: al via il corso sulla disciplina dell’orientering dell’istituto ‘San Pardo’

Un corso di formazione di due giornate sulla disciplina sportiva dell’orientamento.

L’evento è stato organizzato dall’Istituto Tecnico Agrario e per Geometri “San Pardo” di Larino in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Orientamento (Fiso) Abruzzo, l’Ufficio Scolastico Regionale del Molise e il Comune di Larino.

Il Corso di Formazione “Rienteering on the road” è rivolto a docenti e discenti delle Scuole Secondarie di I e II grado.

Il percorso formativo è articolato in due giornate ed è finalizzato alla partecipazione ai Campionati studenteschi.

Al primo incontro, previsto per martedì 13 novembre, prenderanno parte, in qualità di relatori, il professore Vincenzo Di Cecco – Formatore di 3° livello già componente formazione nazionale -, il professore Enrico Maddalena – Formatore di 3° livello e autore di libri e DVD di Orienteering, e infine, in qualità di responsabile della scuola e dei campionati studenteschi del Molise, il professore Franco Passerella.

La seconda giornata di formazione si terrà invece in primavera, ad aprile.

Nel primo incontro ci sarà la presentazione del corso per poi proseguire con la storia e le discipline dell’orientering, le buone pratiche in aula e in palestra. Alle 12,30 pranzo al sacco per tutti e, a seguire, una passeggiata di gruppo e un’esperienza di orienteering nel centro storico di Larino con analisi della simbologia e lettura della carta; infine si tornerà in aula per un approfondimento.

Nell’incontro che si terrà nella primavera del 2019 docenti e discenti si cimenteranno con esercizi a stella e a farfalla in cortile con la bussola; passeggiata di gruppo con analisi di curve di livello e uso della bussola; note di cartografia didattica e un finale approfondimento in vista dei Campionati studenteschi.