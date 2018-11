Ennesimo incidente al bivio per Campochiaro: un autobus pieno di studenti universitari e una utilitaria sono entrati in collisione intorno alle 8 e 30 di questa mattina, martedì 20 novembre.

Il bilancio del sinistro per fortuna non è grave: c’è un ferito che è stato tirato fuori dalle lamiere accartocciate della Citroen azzurra che ha impattato violentemente contro il pullman della ditta Tommasulo, autoservizio del foggiano di passaggio in Molise per una gita.

di 7 Galleria fotografica Bus pieno di studenti contro auto









Enorme lo spavento, sia tra gli studenti ma soprattutto tra gli occupanti della macchina andata distrutta dopo l’impatto. Nessuno degli universitari si è fatto male. Un ambulanza del 118, la polizia municipale e anche i carabinieri di Bojano si sono precipitati sulla statale 17 per far defluire il traffico, generalmente intenso a quell’ora, e che ha inevitabilmente subito rallentamenti.

Esattamente una settimana e quasi alla stessa ora c’è stato un altro incidente che ha coinvolto un bus con studenti giovanissima a bordo: il rogo del pullman Atm tra Larino e Casacalenda. Anche in quel caso sono usciti tutti illesi ma la paura – proprio come oggi – è stata tanta.

Ancora da definire la dinamica del sinistro che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori: da anni si parla della pericolosità di quel bivio che è stata teatro di incidenti peggiori di questo. Ci sarebbe bisogno almeno di una rotatoria per evitare che si arrivi allo svincolo ad una velocità meno sostenuta.