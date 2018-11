‘Bavaglio’ a dipendenti regionali, Pd contro Toma: “Decide lui chi e se può parlare?”

Qualche momento di tensione davanti palazzo D’Aimmo, dove sono tornati a protestare gli ex dipendenti della formazione professionale. In Aula invece si è discusso – tra qualche sbadiglio e senza particolari sussulti – di interpellanze e ordini del giorno.

L’argomento più caldo sul tavolo del Consiglio regionale è stato il ‘veto’ posto dalla Regione ai dirigenti e funzionari regionali che intendono partecipare ad una serie di eventi: dovranno essere tutti autorizzati dal capo della giunta regionale.

Per chiarire la vicenda i consiglieri regionali del Pd Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla hanno presentato un’apposita interpellanza all’attenzione del presidente Donato Toma. Che davanti all’assemblea ha letto la lettera F dell’articolo 33 dello Statuto regionale dove è stabilito che ‘Il presidente sovraintende agli uffici e ai servizi regionale’.

La risposta ha fatto sobbalzare dalla sedia gli esponenti dem. “Toma pensa di essere in diritto di togliere la parola a qualsiasi dipendente su qualsiasi materia? Insomma, decide lui se e chi può parlare?”, l’amara riflessione della Fanelli. “E questo, se fosse, non crediamo sia corretto, opportuno e ci premureremo di verificare se sia legittimo da un punto vista giuridico.

Quello che, invece, sin da ora appare certo – ha aggiunto – è che nessun presidente di Regione si sia mai spinto fin dove invece è giunto Toma. E cioè a limitare e condizionare la partecipazione tecnica – e non politica – dei dipendenti regionali in tutte quelle occasioni pubbliche in cui rappresentino l’unica fonte certa da cui apprendere notizie sull’operato tecnico – e non politico – dei vari servizi regionali, ferma restando la necessità di osservare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e in ogni caso l’obbligo di informativa rispetto ai superiori gerarchici”.

L’assise, inoltre, ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato da Massimiliano Scarabeo per chiedere la riattivazione dello sportello Inps di Agnone dal lunedì al venerdì. Attualmente gli uffici sono aperti due soli giorni a settimana, con gravi disagi per l’utenza.