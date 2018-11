Basket, l’Airino si fa rimontare e cede alla capolista Vasto

L’Italiangas Airino Termoli è stata sconfitta questo pomeriggio 25 novembre in casa del Vasto basket che si conferma quindi capolista della Serie C Silver di pallacanestro.

La formazione molisana ha perso per 78 a 60 al termine di un incontro nel quale però erano stati proprio i termolesi a partire meglio tanto da chiudere in vantaggio di 5 punti all’intervallo lungo. Ma negli ultimi due periodi i vastesi sono riusciti a far valere la maggiore caratura del proprio roster e a rimontare l’iniziale vantaggio molisano per poi chiudere con uno scarto nel punteggio piuttosto ampio.

Il miglior marcatore del quintetto allenato da Massimo Di Lembo è stato lo svedese Benediksson con 18 punti messi a referto.

Serie C Silver

Vasto Bk – Italiangas 78-60

Parziali: 21-23, 37-42, 53-48

Arbitri: Di Pietro e Bonfigli

Marinaro 11, Tedeschi ne, Oriente 7, Benediksson 18, Dmitrovic 4, Lentinio ne, Suriano 11, Leonzio 9, Pasquale, Ponsanesi, Colasurdo ne.

Coach Di Lembo M.

Ass. Coach Di Lembo G.

Vasto: Fontaine 11, D’Annunzio ne, Di Pierro 9, Marino 7, Di Tizio 9, Di Rosso ne, Ucci 12, Oluic 24, Ciampaglia 6, De Guglielmo ne, Peluso ne, Cicchini ne

Coach Gesmundo

Ass. Coach Baiocco