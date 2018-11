Basket, è supersfida per l’Airino: derby contro la capolista Vasto

Clima da grande sfida in casa Airino. Domenica pomeriggio 25 ottobre l’Italiangas Termoli sarà in campo al palaBCC di Vasto, ospite della formazione capolista della serie C Silver di basket in un derby che richiama sempre grande pubblico.

Le due squadre sono rispettivamente prima e seconda in classifica, coi vastesi a punteggio pieno, forti di sette vittorie in altrettante gare. L’Airino insegue a due lunghezze di distanza a causa dell’unica sconfitta in casa della Torre Spes, ma in questa prima fase di stagione hanno potuto disputare al PalaSabetta soltanto una partita su sette, a causa dell’indisponibilità del palazzetto di via Ischia fino alla scorsa settimana.

In casa Airino si prevede anche una buona presenza di tifosi che da Termoli si dirigeranno nella vicina città abruzzese per sostenere Colasurdo e compagni.

“La società del presidente Spadaccini questa estate ha compiuto pochi innesti ma mirati per puntare al salto di categoria – riferiscono dall’Airino, dove gli avversari del match di domenica vengono tenuti in grande considerazione -. Ci sono i confermatissimi Oluic, Di Pierro e Di Tizio oltre ai ragazzi del settore giovanile. Sono arrivati lo svedese Fontaine, esterno di gran fisicità e talento offensivo con il lungo Ciampaglia a fare la voce grossa nel pitturato e il play Ucci per organizzare tutto il potenziale a disposizione di coach Gesmundo al suo secondo anno sulla panchina vastese”.

Per coach Massimo Di Lembo qualche problema dal punto di vista degli infortuni. Capitan Colasurdo non ci sarà e starà fuori per altri 20 giorni circa, mentre è in forte dubbio anche la presenza di Leonzio che ha accusato un fastidio muscolare ed è a rischio. Appuntamento al palaBcc di via Conti Ricci alle 18 di domenica 25 novembre.