Poteva finire in tragedia il rogo che ha investito, poco dopo le 8 di questa mattina, 13 novembre, un autobus di linea della Atm che stava percorrendo la statale 87 (Sannitica) lungo il tragitto tra Larino e Casacalenda per accompagnare i ragazzi negli istituti scolastici della cittadina frentana.

Il mezzo ha preso fuoco per cause al vaglio delle squadre di vigili del fuoco, arrivate sul posto sia da Santa Croce di Magliano che da Termoli. L’innesco dell’incendio è partito dal vano motore che si trova nella parte posteriore per poi avvolgere quasi interamente il pullman.

A bordo c’erano diverse decine di studenti – una trentina – che fortunatamente sono scese in tempo, allontanandosi dal veicolo che in breve è stato completamente inghiottito dalle fiamme. Una scena spaventosa quella che si è presentata agli occhi dei soccorritori e dei numerosi automobilisti di passaggio. Fuoco e fumo hanno reso irriconoscibile il mezzo. Se i ragazzi sono vivi per miracolo è stato anche grazie alla prontezza di riflessi dell’autista.

Il bus era diretto a Larino per il consueto viaggio della mattina, ma poco dopo le ore 8 si è verificato questo incidente sfociato in una scena davvero terrificante e perfino apocalittica come dimostrano le immagini. Nessun ferito perché i passeggeri hanno fatto in tempo a scendere allontanandosi il più possibile dalla strada, dove il traffico è stato naturalmente bloccato nell’attesa che si risolvesse il problema.

Le cause del rogo sono attualmente in fase di valutazione. IlNucleo investigativo antincendi territoriale del comando Vvf di Campobasso ha prelevato campioni per l’indagine.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Larino, giunti sul posto con i colleghi di Casacalenda, proprio la velocità con la quale l’autista ha fermato l’autobus appena si è reso conto che stava accadendo qualcosa ha permesso ai ragazzi diretti in un istituto superiore di Casacalenda di mettersi in salvo. Poi è stata questione di secondi, le fiamme hanno avvolto l’autobus accartocciando plastica e lamiera. Quando sono arrivati i vigili del fuoco da Termoli e dal distaccamento di Santa Croce di Magliano il veicolo era praticamente carbonizzato. Non è da escludere un malfunzionamento legato all’età avanzata di questi autobus che ogni anno percorrono migliaia di chilometri sulle dissestate strade molisane. Una manutenzione carente potrebbe aver innescato quella scintilla nel motore che ha messo in pericolo la vita di 30 giovanissimi.

L’autista è stato già ascoltato dai militari dell’Arma, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Per fortuna il calore non ha bloccato le porte e gli studenti hanno fatto in tempo a scendere prima di restare rinchiusi in una trappola che sicuramente sarebbe stata letale.

“Poteva essere una strage” dicono ora i genitori degli studenti che hanno seguito la vicenda attraverso i contatti telefonici con i figli e guardando anche quei video terrificanti che circolano sui giornali online e su facebook.

La ditta Atm, vale la pena ricordarlo, è una di quelle che usufruisce dei contributi pubblici regionali per il servizio pubblico. Non è raro che periodicamente i lavoratori protestino lamentando il mancato pagamento delle spettanze. Eppure non fanno mai mancare il loro apporto che oggi si è rivelato estremamente prezioso per salvare la vita ai pendolari e anche a loro stessi che viaggiando ogni giorno su quei mezzi rischiano per la loro incolumità in prima persona.