Il primo episodio domenica pomeriggio 18 novembre: una ragazza di 20 anni è stata portata in ospedale dopo essere stata investita in via Monsignor Bologna. Scena simile il pomeriggio successivo, lunedì 19. Anche in questo caso una persona travolta da una vettura è stata soccorsa dall’ambulanza.

Casi simili si sono verificati in viale Manzoni. Qui addirittura due anni fa un uomo di 75 anni venne ucciso da una vettura in corsa guidata da un ragazzo nei pressi del semaforo che si trova al bivio per la Lottizzazione Mimosa.

Ma episodi di questo genere sono ormai quasi all’ordine del giorno sulle strade di Campobasso. Forse la zona più a rischio è quella di Vazzieri, dove la carreggiata è ampia e consente agli automobilisti di premere di più il piede sull’acceleratore. Complice pure una illuminazione pubblica carente. E così succede che i pedoni corrono il rischio di essere travolti.

I residenti di Vazzieri non ne possono più e chiedono al Comune interventi urgenti. Uno di loro, Fabrizio Manitto, ha inviato una lettera alla nostra redazione che di seguito pubblichiamo: “Garantire la sicurezza stradale, preservare l’incolumità pedonale e contrastare comportamenti irrispettosi dei limiti della velocità è questo che chiede il quartiere Vazzieri e, in particolare, i residenti di viale Manzoni.

L’intervento sul rettilineo del viale, dove sono ubicate numerose abitazioni private e ove è forte il via vai, a piedi, di numerosi ragazzi-studenti provenienti dai vicini istituti scolastici, si ritiene urgentemente necessario, poiché è molto spesso percorso dagli automobilisti a velocità sostenuta con grave pericolo per l’utenza. Sul predetto viale, infatti, l’attuale disciplina della circolazione non offre sufficienti garanzie per la sicurezza dei pedoni, tenuto conto del comportamento dei conducenti dei veicoli che transitano a velocità pericolosa o in violazione del rispetto dei limiti di velocità proprio su un viale che, per la sua caratteristica di lungo rettilineo, “invita” i più indisciplinati a premere sull’acceleratore.

Questo articolo, diretto in primis alle Autorità locali competenti, per voler valutare, con la massima urgenza, la possibilità di installare almeno 3 dossi artificiali in viale A. Manzoni, nel tratto tra il semaforo che conduce alla Nuova Comunità di Ferrazzano ed lo sportello bancomat di “Intesa-San Paolo” nei pressi della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Molise.

Si rammenta a tal proposito che il quartiere Vazzieri di Campobasso, già in data 22 luglio 2016, è stato teatro di un grave incidente proprio nei pressi del predetto semaforo. Un uomo di 77 anni fu travolto e ucciso da un’automobile in corsa mentre passeggiava a piedi lungo viale Manzoni, a qualche decina di metri dall’incrocio semaforico nei pressi di Nuova Comunità di Ferrazzano e delle villette del complesso residenziale La Mimosa.

Quanto sopra per rendere pubblico questo pericolo costante e per gli opportuni provvedimenti delle Autorità locali di Campobasso (Sindaco e Assessorato ai Lavori Pubblici), che mi auguro vivamente non mancheranno, in considerazione dei seri rischi ai quali sono sottoposte quotidianamente soprattutto le categorie più indifese: i ragazzi minorenni e gli anziani”.