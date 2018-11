Volevamo farti una sorpresa e farti i nostri auguri in questo modo “speciale” e penso che riusciremo nell’intento….e per farlo abbiamo voluto scegliere una foto che rappresenta ciò che siamo in un giorno molto particolare….ti auguriamo di veleggiare in un mare bello e buono e di scorgere sempre all’orizzonte il nuovo che ti aspetta. Tanti auguri zia Silvana da tutti noi