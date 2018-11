Il centro di ascolto della Caritas sarà potenziato. Un’assistente sociale del Comune di Campobasso presterà servizio nella struttura diocesana per tre ore a settimana, ogni venerdì: è quanto prevede il protocollo d’intesa dalla durata di due anni stipulato tra l’amministrazione di Palazzo San Giorgio e l’Arcidiocesi di Campobasso-Bojano.

La Caritas diocesana da tempo ha aderito al progetto dei ‘Senza dimora‘ presentato dall’Ambito territoriale sociale di Campobasso per aiutare gli indigenti, gli emarginati e i senza fissa dimora mettendo a disposizione mediante il comodato d’uso gratuito alcuni appartamenti di sua proprietà e offrire un tetto alle persone prive di un’abitazione.

Ma non è l’unico servizio che la Caritas presta sul territorio: ci sono anche iniziative organizzate per provvedere ai bisogni primari delle famiglie bisognose. Tra queste rientra il servizio di ascolto volto a contrastare l’esclusione sociale.

E’ in quest’ottica che si inserisce l’intesa siglata con il Comune. L’assistente sociale che presterà gratuitamente il proprio servizio al centro di ascolto della Caritas è la dottoressa Raffaella Ferro. Con questa collaborazione, come si legge nel documento pubblicato sul sito Internet del Municipio, sarà possibile andare incontro alle richieste di aiuto di persone -anche immigrati – che si trovano in condizioni di emarginazione, grave indigenza economica e senza un alloggio.