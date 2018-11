Assemblea diocesana con Padre Carlo Casalone

Nell’ambito del cammino del nuovo anno pastorale della Diocesi di Termoli-Larino che quest’anno ha come tema “Il Disegno del Padre è Cristo, e noi in lui” (Gaudete et Exultate 21) è in programma sabato 24 novembre 2018, alle 17, nell’auditorium della parrocchia Santa Maria degli Angeli a Termoli, l’Assemblea diocesana.

L’incontro segue il convegno di apertura dell’anno pastorale e avrà come argomento “Il metodo del discernimento spirituale e le sue tappe nel cammino personale e comunitario”.

Dopo la preghiera iniziale e l’introduzione del vescovo, Gianfranco De Luca, ci sarà la relazione del padre gesuita Carlo Casalone, docente di Teologia morale alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e, tra le altre cose, laureato in Medicina e Chirurgia, presidente della Fondazione Carlo Maria Martini e autore di numerosi contributi di argomento bioetico.

Tutta la comunità diocesana è invitata a partecipare per continuare a condividere un percorso di ascolto, comunione e fruttuoso lavoro.