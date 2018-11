Arriva la neve, parte la stagione degli sci sulla montagna molisana

Gli amanti della neve non vedevano l’ora e già stanno lucidando sci e snowboard. Gli impianti sciistici potrebbero mettersi in moto già da questo fine settimana: l’intensa perturbazione annunciata dagli esperti ha provocato un brusco calo delle temperature e favorito la prima neve sulle montagne molisane.

In foto, come appare questa mattina – 27 novembre – Campitello Matese, la più importante località sciistica della provincia di Campobasso. Ci sono già diversi centimetri di neve e gli operatori stanno ultimando gli ultimi lavori per la prossima apertura degli impianti.

E’ imbiancato anche l’Alto Molise: paesaggio natalizio a Capracotta, fiocchi sulle vicine montagne Majelletta e Aremogna. Nevica anche a Bocca della Selva, al confine tra Molise e Campania.

“E’ giunta una nuova perturbazione responsabile di tempo ancora instabile o a tratti perturbato al Centrosud, con piogge e temporali”, spiegano gli esperti di MeteoinMolise. “Ai margini del maltempo il Nord Italia dove è possibile un parziale coinvolgimento delle precipitazioni tra basso Piemonte, Liguria e sul Nord Est. Mercoledì le condizioni meteo volgono verso un miglioramento dopo i residui fenomeni al Sud. Per aria più fredda che segue la perturbazione è prevista neve in montagna, sul comparto appenninico marchigiano, abruzzese e molisano”.