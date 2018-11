Animazione liturgica con la Cappella musicale: domenica istituzione in Cattedrale

Domenica 25 novembre sarà istituita a Termoli la Cappella musicale della Basilica Cattedrale “Santa Maria della Purificazione”. E’ un evento significativo a livello liturgico, storico e culturale per il territorio poiché per la prima volta la Diocesi di Termoli-Larino potrà contare sul servizio di questa realtà.

La Cappella musicale, organismo alle dipendenze del vescovo, si occuperà dell’animazione liturgica di tutte le solennità celebrate durante l’anno in Cattedrale. Alle ore 18 di domenica, in occasione della solennità di Cristo Re,il taglio del nastro.

Il vescovo Gianfranco De Luca ha ufficializzato la sua istituzione e la nomina come Maestro di Cappella di Paolo Tarantino Sempre domenica prossima è previsto il rito della vestizione dei Cantori di Cappella.

“L’evento, coordinato dal Centro pastorale per la vita spirituale e la liturgia diretto da don Marco Colonna, conferma il percorso di valorizzazione della musica sacra intrapreso da diversi anni dalla Diocesi di Termoli-Larino e sarà anche un’occasione per dare impulso alla promozione del patrimonio storico e culturale del territorio.

In questa occasione, inoltre, il vescovo De Luca rinnoverà il mandato ai direttori dei cori parrocchiali diocesani che saranno presenti nella Basilica Cattedrale per animare la Santa Messa” fa sapere la Diocesi di Termoli-Larino.