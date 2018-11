Anagnina e disagi per Molise: passa all’unanimità mozione per trattare con Roma

Problema Tiburtina, ovvero il possibile spostamento della stazione autobus centrale di Roma ad Anagnina, in una zona che per i tantissimi molisani che utilizzano il trasporto pubblico per arrivare nella Capitale sarebbe molto più scomoda. Oggi il Consiglio regionale del Molise ha approvato all’unanimità una mozione dei consiglieri di Lucente, Matteo, Pallante, D’Egidio, Romagnuolo, sulla delocalizzazione dell’autostazione all’interno del nodo Anagnina. La mozione impegna il presidente Donato Toma e l’esecutivo della Regione ad assumere con urgenza ogni iniziativa di ordine istituzionale con la Giunta di Virginia Raggi per tutelare l’interesse dei cittadini molisani e delle aziende di trasporto locali.

Toma è stato anche impegnato a interessare della questione la Conferenza dei presidenti delle regioni. Il consigliere Facciolla (opposizione), visti i contenuti della mozione stessa, ha ritirato la sua interpellanza sul tema presentata con la collega Micaela Fanelli.

Sulla richiesta di dichiarazione di stato di emergenza per i territori della provincia di Isernia colpiti dal maltempo dei giorni scorsi c’è stata invece, nella seduta odierna, un po’ di baruffa. L’ordine del giorno è stato approvato con i voti contrari dei consiglieri pentastellati e dei due esponenti del partito democratico. “Siamo stati costretti a uscire dall’aula – dicono i 5 stelle – e sono stati calpestati i diritti delle minoranze e dei cittadini perché l’impegno della Regione per i territori colpiti da alluvione è solo un impegno di facciata se prima non si attiva lo stato di emergenza a livello regionale”.

E ancora: “Non ci prestiamo ai finti impegni. Abbiamo proposto un emendamento per chiedere lo stato di emergenza a livello regionale – dicono ancora i consiglieri del 5 Stelle – ma la maggioranza lo ha bocciato e ne ha riproposto uno praticamente identico che abbiamo deciso di non votare per rispetto nei confronti dei cittadini colpiti da disagi”. I 5 Stelle accusa la maggioranza di schizofrenia politica e di modo infantile di gestire il ruolo pubblico.