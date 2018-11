Con la partecipazione di un numeroso pubblico, al Cea di Petacciato è stato presentato il libro di Stefano Taglioli, noto naturalista che vive a Vasto, “Il Falco della Regina”. Il romanzo è un noir a sfondo ambientale, nel senso che unisce le caratteristiche di un noir, per quanto termine ormai piuttosto generico, a tematiche ambientali, da quelle più generali, come i cambiamenti climatici, a quelle più particolari, come il richiamo alla biologia di alcune specie di uccelli.

Il libro è stato presentato durante un incontro organizzato da Ambiente Basso Molise.

L’aperiAmbiente è un momento di incontro aperto a tutti i soggetti e le associazioni che vogliono partecipare a un eco aperitivo, durante il quale oltre a gustare un cocktail si può parlare e fare il punto sulle più importanti questioni di carattere ambientale che riguardano il nostro territorio, provando ad individuare problemi e difficoltà, ma anche un contenitore dove portare idee e progetti.

E’ un luogo dove ci si incontra per combattere inquinamenti e inquinatori, per difendere monumenti e ambienti, per incontrare studenti e insegnanti, per bonificare discariche e istituire parchi, per aiutare tutti, anche noi stessi, ad apprezzare le bellezze del Paese e della nostra Regione.