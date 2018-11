Alunni a lezione di sicurezza con i Vigili del Fuoco

A lezione con i Vigili del Fuoco per parlare di sicurezza. È successo ieri, venerdì 23 novembre, ad un centinaio di alunni della Scuola primaria e secondaria di Primo grado dell’Istituto Omnicomprensivo “R. Capriglione” del plesso di Colletorto. Nell’ambito del progetto di attività didattiche correlate alla “Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole”, hanno dunque incontrato i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso.

Dopo un’introduzione sull’organizzazione e sui compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stato trattato il tema “sicurezza” sia a livello generale che specifico per le scuole. Piani d’emergenza, presidi antincendi e cartellonistica di sicurezza gli argomenti principali. Non poteva mancare anche una parte pratica dove gli alunni si sono cimentati, sotto l’attenta guida dei vigili del fuoco, in una esercitazione di spegnimento con estintore.