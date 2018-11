Auto parcheggiate in doppia, tripla e quarta fila davanti ai cancelli della scuola di via Stati Uniti, dove alle 16 in punto di oggi, 27 novembre, sono usciti – come accade ogni martedì e giovedì della settimana – circa 450 alunni delle scuole elementari.

E, in assenza dei vigili urbani che da qualche tempo non presidiano più l’uscita dei bambini, è il caos. Auto strombazzanti, genitori che si spingono fin davanti alla porta d’ingresso e che in più di un caso lasciano incustodita la vettura per andare a riprendere il figlio o la figlia. Il risultato è che ci sono mezzi che bloccano la circolazione già caotica di suo, scatenando l’inferno.

Oggi è successo in maniera più massiccia del solito, come testimoniano queste immagini scattate proprio nell’ora di punta. L’assenza della Polizia Municipale si fa sentire e sono tantissimi i padri e le madri che chiedono di ripristinare il servizio d’ordine, che funziona come deterrente a commettere le infrazioni più palesi.

Tanto più che la fretta è ingiustificata, dal momento che, come prevedono le norme per la sicurezza dei minori, i bambini se non vedono il rispettivo genitore che va a riprenderlo sono riaccompagnati all’interno dell’istituto dagli insegnanti e aspettano con loro. Invece a farla da padrone sono maleducazione e arroganza al volante, che crea come accaduto oggi uno stato di delirio del traffico vero e proprio. Che fagocita anche quanti percorrono quella strada, strategica per la viabilità termolese, per ragioni completamente differenti che avvicinarsi alla scuola.

Sono 5 le sezioni delle elementari che frequentano le lezioni nel plesso di via Stati Uniti, uno dei più popolosi della cittadina, ognuna composta da 5 classi che vano dalla prima alla quinta. Gli studenti sono pertanto circa 450. Facile immaginare che macello si verifichi anche quando, come oggi, non piove. Il brutto tempo infatti ha concesso una tregua proprio all’ora di uscita dei bambini, ma non è servito a nulla perché sono veramente pochi quelli che si rassegnano a parcheggiare in ordine a una certa distanza e percorrere a piedi il breve tratto che li separa rispetto al cancello, dove prelevano il rispettivo pargoletto per riportarlo a casa.