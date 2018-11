Allattamento al seno, incontro per le mamme nell’associazione di quartiere Colle dell’Orso

La percentuale di donne che allattano al sud è nettamente inferiore rispetto al centro o al nord. Lo dice il Ministero della Salute da almeno otto anni. Per questa ragione gli incontri tra le mamme sono considerati, anche dell’Istituto Superiore di Sanità, una delle condizioni che favoriscono questa scelta così importante per la salute del neo genitore e del suo bambino.

E’ con questo spirito che domani, 25 novembre, dalle 10 e 30 alle 12 una consulente volontaria de “La Leche League”, l’associazione senza scopo di lucro che si occupa di sostegno all’allattamento da 62 anni in tutto il mondo e da 39 in Italia (www.lllitalia.org), terrà un incontro gratuito per mamme e famiglie dedicato al tema.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’associazione Vivi il tuo quartiere Colle dell’Orso che lo ospiterà nella sua sede di via Calabria, 37 a Campobasso.