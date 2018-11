All’arbitro molisano Massimi il premio Colosimo. E arriva la designazione da 4° uomo in serie A

È stato assegnato al fischietto molisano Luca Massimi della sezione di Termoli il Premio Colosimo, riconoscimento intitolato alla memoria dell’arbitro Luca Colosimo, scomparso in un incidente stradale tre anni fa.

A consegnare il riconoscimento al giovane direttore di gara della CAN B è stato Franco Gabrielli, Capo della Polizia.

Intanto per il giovane arbitro originario di Mafalda arriva la designazione a quarto ufficiale, meglio noto come quarto uomo, nella gara di serie A fra Torino e Genoa, in programma domenica pomeriggio 2 dicembre alle 15. In questa stagione Massimi ha già diretto diverse gare di serie B.