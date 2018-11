Albero cade sui binari: caos e ritardi. Altra giornata di inferno sui treni molisani

E’ stata un’altra giornata di inferno sulle ferrovie molisane: chi è partito dal Molise diretto a Roma ha dovuto affrontare un’altra odissea.

Questa mattina – 20 novembre – un albero caduto sui binari all’altezza di Sant’Agapito, in provincia di Isernia, ha rallentato ulteriormente il viaggio di chi già era partito con ritardo da Campobasso. Alla fine accumulerà circa un’ora e mezzo di ritardo. Per arrivare nella capitale, secondo le testimonianze di chi era a bordo e ha raccontato sui social quello che stava succedendo, i poveri pendolari molisani sono stati costretti a proseguire in autobus.

Disagi infiniti, malcontento e accuse contro la Regione Molise che non riesce a far rispettare il contratto con Trenitalia. Un contratto che i contribuenti molisani pagano ogni anno profumatamente.